25 Февраля
9:37
Тогда с юбилеем маршала Язова от имени всех жителей Омской области поздравил губернатор региона Александр Бурков.
9:37
«Пример патриотизма»: маршала Язова поздравили с 95-летием
8 ноября 2019 года уроженцу Омской области, маршалу Советского Союза, почётному гражданину Омской области Дмитрию Тимофеевичу Язову исполнилось 95 лет.
9:35
Владимир Путин вручил награду маршалу Дмитрию Язову в день его 90-летия
В 2014 году президент России Владимир Путин вручил Дмитрию Язову орден Александра Невского.
9:34
Легендарный маршал ушёл из жизни, не дождавшись празднования 75-летия Победы.
9:33
Ушёл из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов
О смерти Дмитрия Язова 25 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.