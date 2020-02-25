25 Февраля
 
9:37

Тогда с юбилеем маршала Язова от имени всех жителей Омской области поздравил губернатор региона Александр Бурков.

9:37

«Пример патриотизма»: маршала Язова поздравили с 95-летием

8 ноября 2019 года уроженцу Омской области, маршалу Советского Союза, почётному гражданину Омской области Дмитрию Тимофеевичу Язову исполнилось 95 лет.

9:35

Владимир Путин вручил награду маршалу Дмитрию Язову в день его 90-летия

В 2014 году президент России Владимир Путин вручил Дмитрию Язову орден Александра Невского.

9:34

Легендарный маршал ушёл из жизни, не дождавшись празднования 75-летия Победы.

9:33

Ушёл из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов

О смерти Дмитрия Язова 25 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.