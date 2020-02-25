Последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов ушёл из жизни 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в Оконешниковском районе Омской области. Ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. Экс-министр обороны СССР. Он был последним из военачальников, кому было присвоено воинское звание маршал СССР.