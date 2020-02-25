Москва, , 09:45 — REGNUM За прошедшие сутки на территории РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что в России ведутся работы по выявлению инфекции у прибывших из Китая людей.

«По состоянию на 24.02.2020 проведено 27 100 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, согласно опросу, проведённому Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 79% жителей России не боятся заразиться и не принимают меры для профилактики коронавируса.

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