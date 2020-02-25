Москва, 25 февраля 2020, 09:45 — REGNUM За прошедшие сутки на территории РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 февраля говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве также сообщили, что в России ведутся работы по выявлению инфекции у прибывших из Китая людей.
«По состоянию
Напомним, согласно опросу, проведённому Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 79% жителей России не боятся заразиться и не принимают меры для профилактики коронавируса.
Читайте также: В США разработали вакцину от коронавируса