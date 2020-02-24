Манама, , 11:23 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Бахрейне и Кувейте. Об этом 24 февраля сообщают министерства здравоохранения обеих стран.

В Бахрейне коронавирус диагностирован у одного человека, прибывшего из Ирана. Заражённый и все с ним контактировавшие помещены на карантин под наблюдение спецбригады врачей в медицинский центр в Манаме.

В Кувейте выявлено три случая заражения коронавирусом. Все заражённые также прибыли из Ирана, из города Мешхед. Первый пациент является 53-летним гражданином Кувейта, второй заболевший — 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, не сообщается. Все пациенты помещены под медицинское наблюдение.

Гражданам обеих стран властями рекомендовано следить за своим здоровьем и при первых признаках заболевания коронавирусом изолировать себя, избегать тесного контакта с другими людьми и обратиться к медикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о резком возрастании числа заболевших коронавирусом в Иране. В настоящее время в стране насчитывается 43 случая заболевания коронавирусом. В связи с угрозой распространения коронавируса Турция и Афганистан перекрыли границу с Ираном.

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