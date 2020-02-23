Тегеран, , 14:12 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом возросло до 43 человек в Иране. Об этом 23 февраля сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По данным Джаханпура, в Иране коронавирус был диагностирован ещё у 15 человек. Среди заболевших семь человек из Кума, четверо из Тегерана, двое из провинции Гилян, и по одному из провинции Маркази и города Тонекабон.

Из этих 15 пациентов трое погибли. Общее количество заразившихся коронавирусом в стране достигло 43 человек, из них восемь случаев смертельных исходов. Первый случай заражения был выявлен в городе Кум, куда совершают паломничества мусульмане-шииты. Большая часть заболевших коронавирусом либо являются жителями города, либо недавно ездили туда.

Предполагается, что один из скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, житель города Кум накануне прибыл на родину из Китая, где располагается очаг заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, в стране есть всё необходимое для принятия мер для противодействия вспышке коронавируса.

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