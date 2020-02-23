Кишинёв, , 13:47 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон поздравил всех мужчин республики с Днем Советской Армии. Соответствующее поздравление было опубликовано 23 февраля на сайте лидера Молдавии.

Додон отметил, что день 23 февраля стал символом мужества, героизма и днем чествования военнослужащих, которые «с достоинством носили форму Советской Армии», «исполняя долг перед Родиной».

Он также отметил, что для него, как лидера государства, большая честь обратиться «с пожеланиями здоровья и благополучия ко всем мужчинам, и особенно к тем, кто носил советские воинские знаки различия».

Лидер Молдавии также поблагодарил ветеранов Великой Отечественной Войны за то, что «в трудные времена они откликнулись на призыв Родины» и пожертвовали самыми прекрасными годами ради мира на земле.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «наш» долг — продвигать те ценности, во имя которых служили и сражались ветераны. Молдавский лидер отметил, что это будет самой искренней благодарностью ветеранам и данью памяти тем, кто остался на полях сражений.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Молдавии Виктор Гайчук заявил, что все, кто служил в Советской Армии имеют право праздновать День Советской Армии и Военно-морского флота. Он также поделился своими впечатлениями от военной службы в Советской Армии, отметив, что там его учили множеству хороших вещей, которые до сих пор присутствуют в нем.