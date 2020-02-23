Кишинёв, 23 февраля 2020, 11:15 — REGNUM Министр обороны Молдавии Виктор Гайчук заявил, что те, кто служил в Советской Армии вправе праздновать день Советской Армии. Об этом 23 февраля сообщает Sputnik Молдавия.
Он также добавил, что настаивать на том, чтоб молодежь Молдавии праздновала 23 февраля невозможно. Гайчук пояснил это тем, что «это другая жизнь, они этого не знают». Вместе с тем он отметил, что представители молодого поколения знают третье сентября — день национальной армии Молдавии и другие памятные даты, которые отмечаются в республике.
Он еще раз подчеркнул, что не видит проблем в том, чтоб те, кто служил в Советской Армии праздновал 23 февраля.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министра обороны Молдавии Виктора Гайчука представители молдавской оппозиции обвинили в прославлении армии ДНР и ЛНР. Также представители оппозиции требовали отставки министра обороны республики, однако глава молдавского правительства Ион Кику отказался увольнять министра.
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