Ташкент, , 15:04 — REGNUM Повышать пенсионный возраст в Узбекистане на данный момент не планируется, заявил 22 февраля министр финансов республики Джамшид Кучкаров на своей странице в социальной сети Twitter.

Так министр финансов прокомментировал появляющуюся в последнее время информацию в сети интернет о повышении пенсионного возраста в республике.

Кучкаров также сообщил, что в ближайшее время возглавляемое им министерство предоставит информацию на данный счет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане с 1 февраля размер пенсии повысился на семь процентов.