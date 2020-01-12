Ташкент, , 12:02 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда в Узбекистане с 1 февраля 2019 года составит 679 330 сумов ($71,38), сообщает издание Norma. uz со ссылкой на приказ министерства занятости и трудовых отношений республики.

Согласно документу, базовая величина исчисления пенсии составит 238 610 сумов ($25,07), минимальная пенсия по возрасту и пособие инвалидам с детства — 466 680 сумов ($49,04) и минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам — 286 390 сумов ($30,09).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2019 года заработные платы, пенсии и стипендии в Узбекистане выросли на 10%. В частности, пенсия по возрасту и пособие инвалидам с детства в настоящее время составляет 436 150 сумов ($45,83). Следовательно размер этого вида пособия вырастет с 1 февраля на 7%.

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