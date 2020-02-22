Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности предупредили, что хакеры начали массовую рассылку писем на тему коронавируса со ссылками на вредоносные файлы или сайты. Об этом сообщает Vice.

Об одной из таких хакерских акций рассказали эксперты компании Check Point, специализирующейся на информационной безопасности. Многие жители Японии получили электронные письма со ссылками на сайты, заражённые вирусом Emotet.

Авторы писем выдавали себя за представителей организаций по защите здравоохранения и предупреждали о распространении коронавируса в одном из городов Японии. Для получения более подробной информации адресатам предлагалось пройти по прикреплённой ссылке на сайт, заражённый вредоносной программой.

Подобные случаи распространения вредоносных ссылок, называемые фишинговыми атаками, были выявлены и в других странах. Например, эксперты компании SpiderLabs сообщили о рассылке схожих писем в США, в которых злоумышленники представлялись сотрудниками центров по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты отметили, что киберпреступники активно используют актуальные темы для рассылки фишинговых писем. Например, перед выходом фильма из серии «Звёздные войны» в 2019 году, хакеры рассылали электронные письма со ссылками на якобы просочившиеся в сеть копии фильма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале специалист в сфере кибербезопасности Дэвид Гевирц рассказал, что для защиты от фишинговых сообщений нужно крайне внимательно относиться ко всем вложенным файлам и ссылкам на сторонние сайты при получении сообщений от неизвестных адресантов.

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