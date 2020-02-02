Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Специалист в сфере кибербезопасности Дэвид Гевирц рассказал об основных методах защиты от фишинговой рассылки SMS-сообщений порталу ZDNet.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники используют массовую рассылку электронных писем для получения доступа к конфиденциальным данным пользователей. Полученная таким образом информация может использоваться для получения несанкционированного доступа к аккаунтам и банковским счетам.

Одной из разновидностью фишинга является рассылка SMS-сообщений со ссылками на вредоносные файлы или веб-сайты. В настоящее время злоумышленники используют различные методы, позволяющие организовывать более целенаправленную рассылку таких сообщений.

Автор нескольких книг по проблемам кибербезопасности Дэвид Гевирц рассказал, что для защиты от фишинговой атаки нужно с особым вниманием относиться ко всем SMS-сообщениям, содержащим призывы к действиям. Например, в сообщении вам могут предложить перейти по ссылке, или перезвонить на незнакомый номер.

Гевирц отметил, что сам недавно получил сообщение о получении почтовой посылки через сервис FedEx. Эксперт добавил, что действительно пользуется услугами этой почтовой службы, но содержащаяся в сообщении ссылка на веб-сайт выглядела очень подозрительно.

В таких случаях рекомендуется не использовать ссылку, содержащуюся в сообщении, а самостоятельно перейти на веб-сайт нужной организации и найти требуемый заказ по номеру. Ещё одним эффективным методом защиты может стать функция блокирования подозрительных сообщений, если она поддерживается на вашем смартфоне.

«Плохие парни стараются заставить вас сделать что-то до того, как вы успеете об этом подумать. Не поддавайтесь, будьте внимательны и осторожны», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Google добавила функцию защиты от спам-рассылки в официальное приложение для обмена SMS-сообщениями в Android-смартфонах.

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