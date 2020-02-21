Сеул, , 14:59 — REGNUM В Южной Корее зафиксирован второй случай смерти от коронавируса. Об этом 21 февраля сообщает газета Hankyung.

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Уточняется, что от инфекционного заболевания скончалась 54-летняя женщина. Ранее она была госпитализирована в одну из больниц Циндао, затем переведена в больницу Пусанского национального университета.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый случай смерти от коронавируса нового типа был зафиксирован 19 февраля в провинции Кёнсан-Пукто в Южной Корее. От пневмонии скончался 63-летний мужчина, который проходил лечение в одной из больниц уезда Чхондо. Точная причина смерти не установлена.

Добавим, что, по состоянию на 21 февраля 16:00 по местному времени в Южной Корее общее число заражённых достигло 204 человек. Ранее было зафиксировано ещё 48 случаев заражения коронавирусом нового типа, 42 из которых — в городе Тэгу. Отмечается, что данные пациенты ранее посещали церковь, на проповедь в которой пришёл один из заражённых.

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