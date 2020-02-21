Женева, Швейцария, , 14:27 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили уверенность в том, что власти Южной Кореи смогут справиться с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Выступая 20 февраля на брифинге в Женеве он отметил, что в Южной Корее выявлено 104 случая заражения коронавирусом, однако заражение носит локальный характер.

По его словам, правительство Южной Кореи принимает активные меры для борьбы и профилактики вируса COVID-2019, а по международным меркам данную ситуацию нельзя назвать резким изменением.

Напомним, что по состоянию на 21 февраля 16:00 по корейскому времени в Южной Корее общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 204 человек.

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