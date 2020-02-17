Москва, , 14:51 — REGNUM Фактически речь идёт не столько о том, что появился новый метод воровства, а о том, что маркетологи продающих веб-сайтов начинают теперь реагировать на посещения этих сайтов немедленно, так что пользователь даже не успевает этот сайт забыть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя появление нового метода воровства персональных данных.

«Поскольку большинство подобных сайтов трудно отличимы друг от друга, пользователи, как правило, их забывают. Однако сайты посетителей отнюдь не забывают, а помнят очень хорошо, и установленный на них софт различных посредников идентифицирует довольно быстро.

Сейчас кто-то, видимо, разработал софт, который даёт в колл-центр команду звонить человеку уже вскоре после того, как он зашел на сайт. Скорее всего, пока что такая услуга — каких-то денег всё-таки стоит, поэтому звонить после просмотра книжной витрины не будут. Риэлторы продают дорогой продукт, поэтому для них контакт с клиентом имеет больше смысла.

Идентифицировать граждан в момент посещения сайта не так уж сложно — все чувствуют, что рекламу показывают не просто так, а с учётом поведения пользователя. Довольно быстро можно заставить раскрыть свой аккаунт в социальной сети, так что не каждый даже заметит, что сделал это, а профиль в социальной сети сегодня идентифицирует человека ненамного хуже, чем паспорт.

Мы оставляем свои номера смартфонов при регистрации в сотнях разных мест, в том числе и на сайтах разных предпринимателей с не особо высокой социальной ответственностью (например, если скачиваем какие-то пиратские файлы). Безусловно, какие-то из этих сайтов продают данные граждан, а дальше интегрировать их с другими источниками — это вопрос техники.

Главный вывод, который надо сделать из этой новости, состоит в том, что онлайн-продавец теперь всё про нас знает. Продавец в обычном магазине не знает моё имя и мой номер телефона. И вряд ли помнит, что я покупал в прошлый раз. Продавец в интернет-магазине знает меня, как облупленного, моих родственников, моих друзей, коллег по работе и босса.

По мере роста экосистем, включающих интернет-порталы, социальные сети, банки, ретейл и мобильных операторов, онлайн-продавец будет полностью контролировать жизнь людей. Если это будет происходить под присмотром экосистем, которые заботятся о своей репутации, ничего страшного, наверное, не произойдёт.

Но пока экосистемы съели не всех, определённый беспредел с телефонным спамом от каждого малопопулярного сайта, куда угораздит заглянуть, — это вполне реальная угроза.

Однако это будет мешать электронной торговле в целом, кроме того, владельцев данных начнут расследовать и штрафовать. Поэтому, скорее всего, крупные игроки рынка данных и электронной коммерции скоро начнут вырабатывать общие правила поведения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут столкнуться с активизацией телефонного спама из-за развития новой технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.

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