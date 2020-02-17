Москва, , 08:19 — REGNUM Жители России в ближайшее время могут столкнуться с активизацией телефонного спама из-за развития новой технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств. Об этом 17 февраля сообщают «Известия».

После того, как человек зашел на сайт с мобильного устройства, перейдя по соответствующей ссылке и не оставляя никаких личных данных, уже спустя некоторое время ему начинают звонить с предложением товара или услуги. Это является нарушением законов «О персональных данных» и «О рекламе».

«На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение», — сказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов

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Отмечается, что данная технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний. При этом сами компании вряд ли имеют подобные технологии, они обращаются к третьим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России рекомендовал банкам соблюдать требования к безопасности персональных данных, аналогичные Единой биометрической системе (ЕБС).

Регулятор призвал также шифровать биометрические данные криптографическими ключами. Кроме того, предложено применять биометрические данные для осуществления банковских операций и иных сделок с клиентами — физическими лицами.

Отметим также, ранее глава Минкомсвязи РоссииМаксут Шадаевпредложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.

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