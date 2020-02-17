Москва, , 09:58 — REGNUM Большинство граждан России (61%) Верят в любовь с первого взгляда. не верят — 28%. Затруднились ответить 14%. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Практически столько же опрошенных (60%) считают, что невозможно по-настоящему любить двух людей одновременно. Допускают такую возможность 28%. Нельзя считать любовь настоящей, если она не взаимная (51%). Противоположного мнения придерживаются 35%.

Мнения по поводу физического влечения разделились почти поровну: 43% сказали, что настоящая любовь без физического влечения между людьми возможна, 42% — невозможна.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 8 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Музее АРТ4 открылся новый проект Юлии Заставы «Любовь в некрасивой комнате».

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