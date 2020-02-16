Киев, 16 февраля 2020, 07:49 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив порекомендовала гражданам в отопительный сезон не открывать в квартире окна и устанавливать счетчики на тепло для того, чтоб знать, за что «мы платим». Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».
ИА REGNUM напоминает, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке с низкой пенсией продать собаку элитной породы, чтоб оплатить счета за коммунальные услуги.
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Отметим также, что президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил «сравнять» по всем регионам Украины снижение суммы к оплате за тепло до 25−30%.
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