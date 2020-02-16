Киев, , 07:49 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив порекомендовала гражданам в отопительный сезон не открывать в квартире окна и устанавливать счетчики на тепло для того, чтоб знать, за что «мы платим». Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».

"В декабре температура +5, значит не нужно открывать окна. У нас не может быть в квартирах по двадцать семь, по тридцать градусов и за это все мы платим. Нужно устанавливать счетчики, чтоб каждый из нас понимал, за что он конкретно платит… Нам всем нужно четко понять когда и за что мы платим», — отметила Ковалив.

ИА REGNUM напоминает, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке с низкой пенсией продать собаку элитной породы, чтоб оплатить счета за коммунальные услуги.

Читайте также: Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить услуги ЖКХ

Отметим также, что президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил «сравнять» по всем регионам Украины снижение суммы к оплате за тепло до 25−30%.

Читайте также: Зеленский поручил снизить суммы к оплате за тепло по всей Украине на 25−30%