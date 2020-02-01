Киев, , 14:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил «сравнять» снижение суммы начислений за теплоснабжение до 25−30% по всем регионам Украины. Об этом лидер Украины написал 1 февраля на своем telegram-канале, комментируя отчет об уменьшении суммы начислений за теплоснабжение в декабре 2019 года, о чем ему накануне сообщили в рамках совещания по вопросам тарифов на теплоснабжение.

Зеленский отметил, что снижения суммы за услуги теплоснабжения не произошло в Черновицкой и Николаевской областях. О чем он потребовал пояснение от местной власти данных областей. Также глава украинского государства потребовал «выровнять снижение до 25−30% во всех областях страны».

ИА REGNUM напоминает, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что цена на газ для населения Украины нынешней зимой расти не будет.

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