Киев, , 13:51 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагарь заявил, что пенсионерка, которой не хватает средств для оплаты долгов по коммунальным платежам, теоретически может продать собаку элитных пород для того, чтоб рассчитаться с долгами по коммунальным платежам. Об этом депутат заявил 31 января в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина», отвечая на вопрос дозвонившейся в студию украинской пенсионерки как прожить на низкую пенсию.

«Прожить в этих условиях действительно невозможно, но мы еще не знаем, есть ли у нее (у женщины, дозвонившейся в студию — ИА REGNUM) другое имущество, потому, что субсидия предоставляется независимо от наличия другого имущества и в зависимости от имущественного состояния. Я лично встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию имея несколько квартир. Если человек имеет несколько квартир, он имеет соответствующее имущественное состояние. Соответственно, он не нуждается в предоставление какой-то дополнительной субсидии… Мы не знаем, какая ситуация у дозвонившейся (в студию программы «Голос народа» — ИА REGNUM)…Если элитной породы [собака есть у женщины — ИА REGNUM] во дворе… то может она ее продать в любой момент и спокойно себе заплатить», — отметил Брагарь.

Отметим, что согласно последним данным украинского статистического ведомства, долги по коммунальным платежам на Украине за декабрь 2019 года составили 58 млрд гривен (без учета электроэнергии). Всего за декабрь было оплачено 79,3% от начислений за коммунальные платежи.