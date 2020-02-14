Москва, , 15:37 — REGNUM Топ-10 городов России, ненавидящих День святого Валентина возглавил Челябинск (34,5%). Таковы данные, взятые порталом Kaluga-poisk.ru из комментариев в соцсетях, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

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На втором месте российских городов, жителям которым не нравится 14 февраля, оказалась Чита (31,2%), на третьем — Йошкар-Ола (29%), на четвертом — Томск (27,3%), на пятом — Воронеж (26,1%),

Также недовольство праздником всех влюбленных выражают жители Архангельска (25,8%), Севастополя (25,7%), Ростова-на-Дону (22%), Владимира (21,9%) и Пензы (18%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым романтичным городом Европы для празднования Дня святого Валентина назван Санкт-Петербург (23%).

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