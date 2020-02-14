Москва, , 12:30 — REGNUM Самым романтичным городом Европы для празднования Дня святого Валентина назван Санкт-Петербург (23%), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте для романтических поездок влюбленных пар 14 февраля оказался Париж (23%), на третьем — Минск (8%). Также в пятерке лидеров Калининград (8%) и Прага (7%).

В Топ-10 самых романтичных городов Европы для отдыха вошли Екатеринбург, Амстердам, Баку, Ереван (по 5%) и Таллин (3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России граждане, состоящие в официально браке, стали меньше выделять денег на подарки второй половине ко Дню всех влюбленных.

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