Ухань, Китай, , 04:02 — REGNUM Почти 52 тысячи жителей китайской провинции Хубэй заболели пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили 14 февраля в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Всего за сутки число больных взлетело на 4823 и сейчас достигло 51 986 человек. Днём ранее скачок произошёл сразу в полтора раза — на 15 тыс. человек. Власти Китая объяснили его переходом к новому методу диагностирования.

За сутки в Хубэе было зарегистрировано 116 новых летальных случаев. Ранее сообщалось о 1 310 скончавшихся.

Напомним, город Ухань в этой провинции, как предполагается, стал местом зарождения вируса. Эпидемия уже затронула 24 страны мире и 60 тыс. человек по всему земному шару.

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