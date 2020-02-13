Нур-Султан, , 12:09 — REGNUM МВД, минюст и минобороны Казахстана входят в тройку самых коррумпированных министерств. Об этом 13 февраля заявила глава департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Анар Жарова на брифинге.

По её словам, в топ-5 также входят министерство индустрии и инфраструктурного развития и министерство сельского хозяйства. Всего по итогам 2019 года за коррупционные преступления были наказаны 1002 человека, отметила Жарова.

Она добавила, что сотрудники МВД чаще всего берут взятки за непривлечение к уголовной или административной ответственности, а также за послабление пробационного контроля осужденных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля эксперт агентства Казахстана по противодействию коррупции Ерик Бишибеков заявил, что жители республики с 2017 года получили 99 млн тенге ($263 тыс.) за сообщение о коррупции.

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