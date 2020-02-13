Нур-Султан, , 10:30 — REGNUM Общая сумма поощрения граждан Казахстана за сообщения о коррупции с 2017 года составила 99 млн тенге ($263 тыс.). Об этом 13 февраля заявил эксперт Агентства республики по противодействию коррупции Ерик Бишибеков на брифинге.

По его словам, денежные поощрения получили 708 жителей Казахстана. Среди регионов лидируют Кызыл-Ординская, Туркестанская и Джамбульская области. Размер поощрения составляет 40−50 минимальных расчетных показателей (МРП) ($281−352).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля глава агентства Казахстана по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что в республике планируется повысить размер материального поощрения за сообщение о коррупции. В частности, максимальный размер может составить 10,6 млн тенге ($28 тыс.).

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