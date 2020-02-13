Нур-Султан, , 09:46 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана задержали начальника женской исправительной колонии в Атырауской области по подозрению в получении взяток, сообщили 13 февраля в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

По данным ведомства, начальник колонии неоднократно получал части премий и поощрений от подчиненных в 2019 году. Задержан также главный бухгалтер исправительного учреждения. Следователи начали досудебное расследование по статье ст. 366 УК РУ («Получение взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Степногорский городской суд приговорил бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений Акмолинской области Казахстана к штрафу в размере 12 млн тенге ($31,8 тыс.).

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