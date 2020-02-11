Нур-Султан, , 15:23 — REGNUM Бородулихинский районный суда Восточно-Казахстанской области приговорил бывшего директора хлебоприемного предприятия «Шыгыс-Астык» к восьми годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Хлебоприемное предприятие хранило зерно, закупленное государственной компанией «Продкорпорация» у сельхозпроизводителей в Восточно-Казхстанской области.

По данным суда, мужчина отпустил зерно неустановленным лицам в общем объеме 11 тыс. тонн. Размер государству оценивается в 1,445 млрд тенге ($3,8 млн). Мужчина взят под стражу в зале суда.

Напомним, внеплановая проверка управления сельского хозяйства Казахстана осенью 2019 года выявила недостачу 98% товара в частных хранилищах в селе Бородулихе и Семипалатинске.