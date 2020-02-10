Москва, , 14:10 — REGNUM Нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Чечне — не вопрос Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, этим делом должны занимать правоохранительные органы.

Напомним, поздно вечером 6 февраля Милашина и Дубровина были избиты неизвестными у входа в одну из гостиниц Грозного. По данным «Новой газеты», нападавшие, в числе которых были и женщины, били их руками и ногами, а также снимали свои действия на камеру.

«Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые должны предпринять следственные действия», — цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли мнение в Кремле относительно данной ситуации и как это дело будут расследовать.

В ответ на вопрос, не беспокоит ли Кремль, что это не первое нападение на журналистов в Чечне, Песков подчеркнул, что «в любом случае, это вопрос для реагирования правоохранительных органов».

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Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после нападения на Милашину и Дубровину уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал этот инцидент провокацией с целью навредить имиджу республики. В управлении МВД по Грозному заявили, что по данному факту проводится проверка.

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