Грозный, , 12:57 — REGNUM Нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном является провокацией, считает уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Совершена она, по его словам, с целью испортить имидж республики.

Напомним, 6 февраля около 23:20 Милашина и Дубровина были избиты неизвестными у входа в одну из гостиниц Грозного. По данным «Новой газеты», нападавшие, в числе которых были и женщины, били их руками и ногами, а также снимали происходящее на камеру.

Читайте также: В Чечне избили журналиста «Новой газеты» и адвоката

«Безусловно, это неприятный инцидент. Уверен, что это провокация, которая направлена в первую очередь на то, чтобы навредить имиджу Чечни, а также против властей республики. Режиссеры-постановщики, которые не первый раз устраивают подобные спектакли, очень хорошо спланировали все», — цитирует Нухажиева «Чечня Сегодня».

Омбудсмен не сомневается, что правоохранительные органы разберутся в произошедшем и накажут виновных. Он также отметил, что к нему по данному поводу пока никто не обращался.

Читайте ранее в этом сюжете: Союз журналистов возмущен нападением на обозревателя «Новой газеты» в Чечне

Читайте развитие сюжета: В ОБСЕ призвали оперативно расследовать нападение на журналистку в Чечне