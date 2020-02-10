Москва, , 12:11 — REGNUM Норвегия заигралась в викингов, ограничивая присутствие российских учёных на архипелаге Шпицберген. России видимо придется принимать меры, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя обвинение посольством РФ Норвегии в нарушении Шпицбергенского трактата.

«9 февраля отмечалось 100-летие Парижского договора, который навсегда закрепил статус Шпицбергена как территории управляемой практически на равных Норвегией и Россией.

По факту за столетие Норвегия нарастила свое присутствие на архипелаге и в правовом поле шаг за шагом вытесняет с нее Россию. Сегодня королевство создало все условия, чтобы обнулить законные интересы России на архипелаге.

На наших глазах королевство ввело искусственное расширение природо‑ и рыбоохранных зон. Многие страны мира почему-то стали плясать под норвежкою дудку в правилах рыболовства. За последние 30 лет назад Москва значительно сократила финансирование программ на Шпицбергене, а присутствие Осло, наоборот, начало расти.

Дальше — больше. Норвегия, уже не стесняясь, раздает иностранным компаниям лицензии на разработку углеводородов на шельфе Баренцева моря, права на которые она не имеет и без стеснений регулирует зону рыболовства.

По сути на фоне долгого молчания России наш западный сосед дал понять, что будет контролировать всю территорию, соединяющую северную Атлантику и Северный ледовитый океан.

Это стратегическая угроза военной и экономической безопасности России. Дипломатический диалог вряд ли принесет результаты. Россия, вероятно, придется проработать и применить варианты экономического и силового внушения», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член РАН Владимир Павленко заявил, что учёным из РФ власти Норвегии ограничивают допуск на архипелаге Шпицберген, не принадлежащий России.

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