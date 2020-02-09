Осло, , 07:28 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Осло обвинило власти Норвегии в том, что они нарушают положения договора о Шпицбергене. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

Суть претензий российской стороны к Норвегии в том, что официальный Осло стал выставлять участки, расположенные в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

В итоге это привело к тому, что российские компании фактически оказались лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки шельфа. Такая же ситуация складывается и с минеральными ресурсами.

Правовой статус Шпицбергена регулируется договоров от 1920 года. В нем сказано, что устанавливается суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом государства — участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды.

«На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде», — сообщили в российском посольстве.

Стоит отметить, что в октябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров встречался в Киркенесе с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, где как раз обсуждались проблемы Шпицбергена. Однако после этой встречи норвежские власти никаких выводов не сделали.

Москва подчеркивает, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией», так как архипелаг был получен Осло на условия Шпицбергенского трактата от 1920 года. Действие этого договора в полной мере распространяется на континентальный шельф вокруг островов.