Мукачево, Украина, 10 февраля 2020, 08:47 — REGNUM В закарпатском городе Мукачево представители национальной гвардии Украины начали патрулировать улицы, сообщила 9 февраля пресс-служба Нацгвардии.
В город прибыли представители полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцы второй Галицкой бригады.
Напомним, после перестрелки в городе, в ходе которой были ранены двое мужчин, местные власти обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию.
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