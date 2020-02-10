Мукачево, Украина, , 08:47 — REGNUM В закарпатском городе Мукачево представители национальной гвардии Украины начали патрулировать улицы, сообщила 9 февраля пресс-служба Нацгвардии.

«Для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечён оперативный резерв Национальной гвардии Украины», — сказано в сообщении.

В город прибыли представители полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и гвардейцы второй Галицкой бригады.

Напомним, после перестрелки в городе, в ходе которой были ранены двое мужчин, местные власти обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию.

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