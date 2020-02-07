Киев, , 16:50 — REGNUM Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.

Соответствующее обращение депутаты приняли на экстренной сессии сегодня, 7 февраля, после инцидента со стрельбой в центре города, из-за которого пострадали как минимум 2 человека, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты отмечают, что в городе сложилась «крайне угрожающая криминогенная ситуация», подтверждением чему, по их мнению, является «очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия».

Также городской совет просит Зеленского сменить руководство управления городской полиции, усилить его личного состава, усилить материально-техническое обеспечение местной полиции современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

В свою очередь, пресс-службапрокуратуры Закарпатской области уточняет, что сегодняшнюю стрельбу в Мукачево квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием. Ведомство отмечает, что в настоящий момент силовиками проводятся первоочередные следственные действия, продолжается осмотр места происшествия.