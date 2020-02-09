Мукачево, Украина, , 13:54 — REGNUM В Закарпатской области были задержаны лидер и члены организованной преступной группировки, в планах которой было установить контроль над регионом. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

Лидера и членов группировки задержали накануне, 8 февраля, в селе Нижние Ворота. Члены группировки были вооружены, поэтому к операции по задержанию были привлечены сотрудники спецподразделения «КОРД» и рота полиции особого назначения.

Во время задержания лица, которые находились в машине оказывали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места, но были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента со стрельбой в городе Мукачево Закарпатской области, городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город национальную гвардию. После инцидента в Мукачево по приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова были усилены меры безопасности в Закарпатской области.

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