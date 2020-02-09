Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM 13 февраля в Санкт-Петербурге пройдет церемония прощания с народным артистом России, композитором Сергеем Слонимским. Об этом рассказала ТАСС его супруга Раиса Слонимская.

«Скорее всего (церемония прощания пройдет) в четверг (13 февраля)», — отметила она.

По ее словам, у композитора, которого не удалось спасти врачам, случилось постоперационное осложнение в реанимации.

Как передавало ИА REGNUM, 87-летний народный артист России Сергей Слонимский скончался в Санкт-Петербурге 9 февраля.

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