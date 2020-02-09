Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался 87-летний народный артист России Сергей Слонимский. Об этом сообщили в Санкт-Петербургской консерватории.

«9 февраля не стало профессора Санкт-Петербургской консерватории С.М. Слонимского», — говорится в сообщении.

Причины смерти Слонимского не сообщаются. Дата и место прощания с артистом также пока неизвестны.

Напомним, Сергей Слонимский, который являлся лауреатом Государственной премии РСФСР им. Глинки и Государственной премии РФ, занимал должность профессора Санкт-Петербургской консерватории.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля 2020 г. в Москве на 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Любовь Викторовна Алдакова.

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