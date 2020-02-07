Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова, бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным следствия, он воспользовался поддельной справкой о болезни, чтобы отправиться на рыбалку в Крым, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник, близкий к следствию. В настоящий момент, как сообщает телеканал, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Иван Абакумов был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина в июне 2019 года. Абакумов был заместителем начальника ГУ МВД по тылу и отвечал за материально-техническое обеспечение работы петербургского Главка.

Как ранее сообщали СМИ, 13 сентября 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей» УК РФ. Его фигурантом и стал 55-летний Иван Абакумов.

Как отмечало издание «Фонтанка.ру», инициатором уголовного дела стало Главное управление собственной безопасности МВД России. Документы в Следственный комитет предоставили оперативники этой структуры МВД РФ.

Как указано в материалах дела, в июне прошлого года генерал Абакумов обратился в больницу города Тосно Ленинградской области с резким повышением артериального давления, из-за чего он был неотложно госпитализирован до 28 июня. Однако по версии следствия, 10 июня он выехал на автомобиле к побережью Крыма где отдыхал вплоть до 28 июня, после чего авиарейсом «Симферополь — Пулково» вернулся в город. Затем он оформил выписку из больницы, заверил ее в ведомственном госпитале и предоставил в ГУ МВД.

Отметим, согласно Уголовному кодексу РФ, генерал-майору могут назначить наказание в виде ограничения свободы, либо принудительных работ или лишение свободы до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

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