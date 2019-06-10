Отправлены в отставку два замначальника петербургского Главка МВД

, , 11:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку двух заместителей начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — генерал-майора полиции Константина Власова и генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Оба они занимали свои должности еще со времен предыдущего руководителя петербургского Главка МВД Сергея Умнова.

Константин Власов был начальником полиции в петербургском ГУ МВД, а Иван Абакумов был заместителем по тылу и отвечал за материально-техническое обеспечение работы Главка.

Информация об отставке двух генералов доведена до сведения сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщали СМИ, Власов попросил об отставке еще в мае текущего года по состоянию здоровья.

Напомним, назначение нового начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора полиции Романа Плугина произошло 28 февраля 2019 года по указу президента РФ. После этого в руководстве Главка появились новые руководители, также прибывшие из Москвы.