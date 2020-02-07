Москва, , 10:51 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России не было выявлено новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Об этом 7 февраля сообщает Роспотребнадзор.

«Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в последнем информационном бюллетене ведомства, посвященном борьбе с распространением коронавируса.

Также сообщается, что всего на территории КНР в настоящее время 31 211 человек, инфицированных новым коронавирусом, из них умерло 637 человек.

При этом на территории провинции Хэйлудцзян, расположенной на границе с Россией, по данным на 00:00 мск 7 февраля, зарегистрировано 227 случаев инфицирования коронавирусом, включая 3 летальных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Народного банка (НБ) Китая Пань Гуншэн заявил, что у Китая есть все необходимые возможности для того, чтобы в быстром режиме преодолеть негативные последствия для экономики от вспышки новой коронавирусной инфекции.