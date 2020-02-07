Пекин, , 10:40 — REGNUM У Китая есть все необходимые возможности для того, чтобы в быстром режиме преодолеть негативные последствия для экономики от вспышки новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 февраля сообщил замглавы Народного банка (НБ) Китая Пань Гуншэн, его слова приводит агентство «Синьхуа».

"Прочный фундамент экономики Китая в долгосрочной перспективе не претерпит изменений, несмотря на вспышку пневмонии, вызываемой коронавирусом», — заявил Гуншэн, добавив, что негативное влияние на активность в сфере экономики распространения коронавирусной инфекции, по его мнению, будет носить временный характер.

Также он подчеркнул, что, как показывает опыт прошлых лет, экономическая ситуация достигнет стабилизации вскоре после сдерживания коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.