Подгорица, , 02:06 — REGNUM Массовые протестные богослужения и молебны против дискриминационного закона о свободе вероисповедания состоялись 6 февраля в городах и селах Черногории. Об этом сообщает портал IN4S.

Заморозки, сильный ветер и снег не помешали десяткам тысяч верующих пройти по улицам в столичной Подгорице, индустриальном Никшиче и приморском Баре. Массовые богослужения прошли в Будве, Герцег-Нови, Жабляке, Биело-Поле, Даниловграде, Мойковце, Которе, Беране и других городах Черногории

Выступивший перед собравшимися в столице верующими митрополит Амфилохий назвал действия правительства «разжигающего ненависть между народами» преступлением против Черногории.

«Тем, кто идентифицирует себя с Черногорией, я говорю, что они не Черногория, а Черногория — это люди. Дай Бог, чтобы это возрождение людей коснулось тех, кто находится у власти, чтобы они тоже могли возродиться», — сказал Амфилохий.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие в декабре 2019 года закона о свободе вероисповедания вызвало активные протесты СПЦ и прихожан. Власти и Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ в лице митрополита Амфилохия заявили о том, что будут обсуждать спорные положения закона. Акции протеста не прекращаются, а набирают силу. За ситуацией следят в странах бывшей Югославии и остального мира.

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