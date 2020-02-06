Подгорица, , 19:44 — REGNUM Посольство США в Черногории 6 февраля распространило сообщение с призывом ко всем политическим силам, общественным и религиозным организациям вступить в диалог по спорным вопросам, особенно о положениях скандального закона о вероисповедании, принятие которого вызвало массовый протест в стране.

«Мы по-прежнему призываем всех участников проявлять сдержанность и избегать любой эскалацииконфликта или актов насилия. Соединенные Штаты решительно поддерживают основные свободы, такие как свобода слова, ассоциации, собраний и право отдельных лиц мирно пользоваться свободой религии и убеждений», — говорится в заявлении посольства США.

В заявлении также сказано, что США уважают права всех суверенных стран на принятие и обеспечение соблюдения законов в соответствии с демократическими нормами и без иностранного вмешательства.«В целях полного понимания вопросов, важных для черногорских граждан, сотрудники посольства США регулярно встречаются с людьми из всех слоев общества, включая гражданское общество и религиозные общины. Как друзья, партнеры и союзники, Соединенные Штаты решительно поддерживают евроатлантические устремления Черногории», — также говорится в сообщении.