Пекин, , 11:54 — REGNUM В клинике Wuhan Jinyintan Hospital китайского города Ухань специалисты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом 6 февраля сообщает газета China Daily.

По имеющейся информации, Госуправление по надзору и контролю за лекарственными средствами Китая одобрило третью фазу тестирования лекарств против 2019-nCoV под наименованием Remdesivir.

По словам руководителя клинических испытаний Цао Бин, в тестах лекарство показало себя как эффективное средство в борьбе с новым типом коронавируса. Пока исследования препарат прошли в пробирке, вне живого организма (in vitro).

Руководитель испытаний также сказал, что проект предполагает проведение двух тестов препарата, участие в которых примут пациенты больницы Wuhan Jinyintan Hospital, у которых был выявлен коронавирус. Всего в испытаниях будут принимать участие 761 человек.

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