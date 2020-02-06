Пекин, , 11:27 — REGNUM На территории Китая выявлено 19 граждан иностранных государств, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV. Об этом 6 февраля заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Также она отметила, что два пациента из этого числа уже выписаны из лечебного учреждения.

«Остальные 17 продолжают проходить курс лечения и находятся на карантине», — также уточнила Хуа Чуньин и добавила, что Китай предпринимает для этого активные меры.

При этом она не уточнила национальную принадлежность заразившихся коронавирусной инфекцией, отметив, что для правительства КНР одинаково важна безопасность здоровья граждан всех стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что страны мира не должны предпринимать избыточные меры против нового коронавируса, распространяя панику.