Москва, 6 февраля 2020, 11:44 — REGNUM Главу правительства Венгрии Виктора Орбана пригласили на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передают РИА Новости.
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По словам посла России в Венгрии Владимира Сергеева, главе правительства Венгрии направлено официальное приглашение.
Сергеев уточнил, что в настоящее время вопрос возможного участия в торжественных мероприятиях, приуроченных юбилею Победы, рассматриваются венгерской стороной.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года в центре Москвы пройдёт масштабное празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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