Москва, , 13:27 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение от российской стороны принять участие в памятных мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве по случаю празднования 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 22 января, заявил представитель посольства Соединённого Королевства в Москве.

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«На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях», — приводит РИА новости слова дипломата.

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Как сообщалоИА REGNUM, 9 мая 2020 года в центре Москвы пройдёт масштабное празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона направила приглашения на празднование этой памятной даты президенту США Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим мировым лидерам.

Уже известно, что по решению глав оборонных ведомств участие в параде Победы на Красной Площади примут военные контингенты стран ОДКБ.

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