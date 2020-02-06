, 11:19 — REGNUM Страны мира не должны предпринимать избыточные меры против нового коронавируса, распространяя панику. Это чревато только негативными последствиями, заявила 6 февраля официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге в Пекине.

Чрезмерные меры не только не помогут против коронавируса, но вызовут панику, нарушат мировой морядок и помешают сотрудничеству стран на фоне вспышки пневмонии нового типа, отметила она.

Дипломат добавила, что Пекин уже сделал представление странам, чьи действия прерывают транспортное сообщение и подрывают торгово-экономические связи с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае число жертв коронавируса достигло к 6 февраля 563 человек.

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