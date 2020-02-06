Выкса, Нижегородская область, , 10:31 — REGNUM Нижегородский арбитраж 4 марта 2020 года рассмотрит иск управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии к АО «Выксунский металлургический завод», входящему в состав Объединённой металлургической компании миллиардера из списка Forbes Анатолия Седых. С металлургов из нижегородской Выксы требуют более 7,4 млн рублей долга «за негативное воздействие на окружающую природную среду за 2016 год». Встречный иск завода суд отклонил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление в суд поступило в ноябре 2019 года, сумма требований составила 7 438 694,61 рубля. Ведомство уточняло, что это долг за негативное воздействие на природу со стороны завода за 2016 год — «за пыль газоочистки при зачистке концов труб, пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов, пыль газоочистки внепечной обработки стали, пыль газоочистки чёрных металлов».

17 января 2020 года завод подал встречный иск «о взыскании 19 860 392 рублей 54 копеек излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую природную среду». Судья рассмотрел встречный иск и отклонил его, отметив, что в нём просят взыскать с управления излишки, в то время как иск ведомства основан на отсутствии платы.

Напомним, в декабре 2019 года завод попал в медиаповестку области в связи с протестами жителей Выксы, которые просили Владимира Путина в открытом обращении повлиять на планы предприятия по строительству нового цеха возле посёлка Мотмос, что входит в состав городского округа.

Завод является градообразующим и работает в области с 1757 года, вот уже более 20 лет являясь частью активов Объединённой металлургической компании.

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