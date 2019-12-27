27 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 06:05 — REGNUM Новая протестная точка появилась на территории Нижегородской области и снова она связана с вопросом экологии. Свыше 800 жителей Выксы подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и нижегородскому губернатору Глебу Никитину (по совместительству главе рабочей группы Госсовета по экологии) с просьбой повлиять на ситуацию со строительством нового цеха местного металлургического завода, к которому и до этого у надзорных ведомств было не мало вопросов. Авторы пишут, что не против стройки, но не в черте городского округа. ИА REGNUM проанализировало ситуацию на АО «Выксунский металлургический завод», который 20 лет входит в состав Объединённой металлургической компании миллиардера из списка Forbes Анатолия Седых.

Общий вид одного из строящихся цехов Omk.ru

Суть претензий жителей

Жители села Мотмос, входящего в Выксунский городской округ, в своём обращении пишут, что настаивают на переносе электрометаллургического комплекса подальше от их населённого пункта. Село, по словам активистов, итак находится не в самом лучше по экологии месте.

Ещё в середине декабря 2019 года сельчане провели митинг против стройки и за установку независимой лаборатории по оценке качества воздуха. На плакатах протестующих говорилось: «Мы вправе решать, чем нам дышать», «Наши дети хотят дышать чистым воздухом», «Стройте цех рядом с дачей Кочеткова», «Хочу дышать чистым воздухом», «Мы против строительства заводов у нас в огородах».

«Экологическая обстановка в округе крайне неблагоприятна — город оказался в кольце вредных выбросов. Самое тяжёлое положение возле с. Мотмос и микрорайона Мотмос, — говорится в обращении. — Исследования воздуха в округе не производятся. Мобильная лаборатория по исследованию окружающей среды на наличие вредных выбросов установлена возле администрации округа и не функционирует с 2012—2014 года. Таким образом независимых исследований не существует».

Авторы также отмечают, что просят считать своё обращение «результатом реальных общественных слушаний и возражением на проведённые 3 декабря 2019 года в рабочее время формальных общественных слушаний в администрации округа».

Основания для беспокойства у жителей Выкса за экологию в целом есть. По данным из доклада министерства экологии и природных ресурсов региона, в декабре 2018 года в Выксе было отмечено «превышение максимально-разовых предельно-допустимых концентраций» ксилолов — 2,7 ПДКм.р. В 2017 году превышение максимально-разовых предельно-допустимых концентраций в Выксе также наблюдалось: сероводород — 1,1 ПДКм.р., фенол — 1,5 ПДКм.р. В докладе за 2015 год министерство писало про Выксу:

«Уровень загрязнения воздуха повышенный. Оценка степени загрязнения атмосферы является ориентировочной в связи с недостаточностью количества наблюдений за год по некоторым примесям. Для одного предприятия города в течение 20 дней действовали предупреждения о сокращении выбросов в период неблагоприятных метоусловий, оправдываемость которых составила 100%».

В сообщении не говорилось о каком именно предприятии велась речь.

Что же касается проекта нового комплекса (цеха) АО «Выксунский металлургический завод», то о нём губернатор Никитин рассказывал достаточно подробно ещё в августе 2019 года, когда сообщалось, что областное правительство планирует заключить инвестсоглашение на 100 млрд рублей по проекту. Последний включает строительство электрометаллургического комплекса и производства бесшовных труб. За счёт его реализации было также обещано создание свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест. Никитин тогда заявил, что обсуждаются «меры господдержки по этим проектам» и «возможность заключения специнвестконтракта, что позволит предприятию получить ряд льгот».

О заводе и владельцах

Выксунский завод для города — градообразующий. Он работает с 1757 года, и на сегодня это крупнейший отечественный производитель стальных сварных труб и железнодорожных колес. На заводе работают свыше 12 тыс. сотрудников при численности жителей Выксы 53,4 тыс. человек.

С 1999 года выксунский завод входит в состав Объединённой металлургической компании, где, помимо него, ещё четыре предприятия — Альметьевский трубный завод (Татария), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Башкирия), Чусовской металлургический завод (Пермский край). С ноября 2019 года в состав также вошла Вагонная ремонтная компания — 3 (Москва). Председатель совета директоров ОМК с июля 2017 года — Анатолий Седых, который, по данным журнала Forbes, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019» занимал 115-е место с состоянием $900 млн. Также Седых ранее возглавлял Выксунский металлургический завод.

Само АО имеет доли в 12 юрлицах Нижегородской области и Москвы, в том числе в ООО «Медико-санитарная часть «Медис» (общая врачебная практика, создан в июле 2019 года), а также выступало соучредителем футбольного клуба «Металлург», фонда развития трубной промышленности, фонда имени Баташёвых.

О ЧП на заводе и нарушениях

7 октября 2019 года вечером на заводе произошло возгорание на черновой группе колесопрокатного цеха. Его площадь составила 20 кв. метров. В пресс-службе компании сообщили, что силами сотрудников возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений пожарной охраны и пострадавших нет.

«Причиной стал выброс рабочей гидравлической жидкости в направлении стана с раскалёнными колёсами из-за разрушения обратного клапана гидросистемы». — отмечалось в сообщении.

Между тем металлургический завод Выксы был объектов 129 плановых и внеплановых проверок.

К примеру, в июле 2019 года департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ПФО, проведя проверку по жалобам местного жителя, обнаружил многочисленные нарушения в области экологии, в их числе — «искажение экологической информации в декларации о плате за НВОС за 2018 год» по ряду отходов, то, что «замер эффективности ГОУ в 2018 году проводился один раз», а также, что у «АО «ВМЗ» в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) отсутствуют» некоторые виды отходов. Также было зафиксировано «хранение свыше 11 месяцев (размещение отходов производства и потребления в нарушение требований в области охраны окружающей среды)» ряда отходов на протяжении 2017−2018 годов и то, что «АО «ВМЗ» осуществляет деятельность с превышением установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в январе 2019 года, проверив исполнение предписания, отметило, что оно не было выполнено и до конца 2020 года поручило «обеспечить качество сточных вод, сбрасываемых в ручей Ивайловка и р. Железница».

Также в ноябре 2018 года Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило на предприятии многочисленные нарушения на гидротехсооружениях (ГТС):

«не проводится контроль, мониторинг за показателями состояния комплекса ГТС Нижне-Выксунского водохранилища на р. Выксунка, в части определения состава и объема ремонтных работ, необходимых для поддержания на должном уровне эксплуатационного состояния ГТС», «не проводится контроль, мониторинг за показателями состояния комплекса ГТС Вильского водохранилища, в части определения состава и объема ремонтных работ, необходимых для поддержания на должном уровне эксплуатационного состояния ГТС», «не проводится контроль, мониторинг за показателями состояния комплекса ГТС Запасного водохранилища на р. Железница, нарушение целостности защитного слоя правостороннего и левостороннего устоев водосброса (растрескивание, образование полостей и каверн)». Помимо этого, на ГТС Вильского водохранилища выявлены ещё ряд нарушений, в том числе «сведения о комплексе ГТС Вильского водохранилища не внесены в Российский регистр ГТС», как и сведения о комплексе ГТС Нижне-Выксунского водохранилища на р. Выксунка. На комплексе ГТС Верхне-Выксунского водохранилища на р. Выксунка — «нарушение целостности опорной балки ж/б плит перекрытия водосброса (трещины, разрушение поверхностного слоя бетона)».

И это далеко не все нарушения выявленные при этой проверке. Но в марте 2019 года комплексы гидротехнических сооружений Вильского водохранилища, Запасного водохранилища, Верхне-Выксунского водохранилища, Нижне-Выксунского водохранилища заводом были переданы в собственность администрации городского округа город Выкса на основании договора пожертвования. Ответственность за них фактически снята.

Также и ГУ МЧС России по Нижегородской области в июне 2019 года провело проверку, итогом которой стал протокол и предписание, так как «при эксплуатации убежища №9 не обеспечена сохранность гидроизоляции всего сооружения (затапливается грунтовыми и дождевыми водами)» и многое другое.

В августе 2017 года департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому федеральному округу в подведомственной заводу базе отдыха «Металлург» выявил, что «имеются очистные сооружения, сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности». При этом проверялось исполнение ранее выданного предписания, которое так и не было выполнено.

То же ведомство в июне 2016 года сообщало, что «АО «ВМЗ» осуществляет сброс сточных вод в р. Железница с превышением нормативов допустимых сбросов на выпуске №7», «АО «ВМЗ» осуществляет сброс сточных вод в старицу р. Оки с превышением нормативов допустимых сбросов на выпуске ДОЛ «Звездный»», «АО «ВМЗ» осуществляет сброс сточных вод в р. Железница с превышением нормативов допустимых сбросов на выпуске №5, которые оказывают негативное влияние на р. Железница», а также, что общество «представило недостоверную информацию о размещении отхода окалина замасленная, содержание масла менее 15% на конец 2014 и начало 2015 гг., указанную в статистической отчётности», а «производственный контроль ведётся не в полном объёме».

Госстройнадзор области в марте 2017 года отмечал в одном из своих заключений при проверке цеха по производству и отделке труб, что «строительство с нарушением требований СП» и требовал «предоставить в инспекцию документы, подтверждающие безопасность строящегося здания».

Ещё один немаловажный факт. Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области в июле 2018 года проверила жалобу жителя региона и служебную записку сотрудника ведомства по объекту «Строительство комплекса трубопрокатного цеха с бесшовным станом и оборудованием для отделки труб ВПП» в селе Мотмос, и выявило, что «застройщиком осуществляется строительство объекта при отсутствии разрешения на строительство», а также, что «АО «ВМЗ» осуществляется строительство объекта по не утвержденной в установленном законом порядке проектной документации, не имеющей положительного заключения экспертизы». Компания была оштрафована на 400 тыс. рублей и её обязали предоставить все документе. Об исполнении требования данных нет.

И это далеко не все выявленные нарушения за последние три года.