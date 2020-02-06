Женева, Швейцария, , 10:35 — REGNUM Сумму, которая необходима для борьбы с пневмонией нового типа, вызываемой новым коронавирусом 2019-nCoV, назвали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 6 февраля сообщается на официальном сайте организации.

По данным ВОЗ, для борьбы с более широким дальнейшим распространением коронавирусной инфекции и для проведения защиты государств с более слабыми системами здравоохранения в течение ближайших месяцев нужно потратить не менее $675 млн.

«Мое самое большое беспокойство вызывает то, что существуют страны, которые сегодня не имеют систем для обнаружения заразившихся вирусом, даже в случае появления таковых», — приводятся в сообщении слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Также он отметил, что государствам со слабыми системами здравоохранения необходима срочная поддержка в вопросах выявления, диагностики и ухода за заболевшими коронавирусной инфекцией для предотвращения её дальнейшего распространения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что симптомов коронавируса нет у российских граждан, которых вывезли из Китая в санаторий под Тюменью.