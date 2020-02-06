Тюмень, , 10:06 — REGNUM Симптомов коронавируса нет у российских граждан, которых вывезли из Китая в санаторий под Тюменью. Об этом сообщили 6 февраля в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

В штабе отметили, что все эвакуированные из китайской провинции Хубэй чувствуют себя нормально. Это и российские граждане, и иностранцы, которых изолировали на 14 дней, чтобы исключить распространение коронавируса.

«Симптомов вирусной инфекции у них не проявилось», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Тюменскую область из Китая доставили военными самолётами 144 человек, включая четырёх детей. Они находятся в медучреждении в 28 км от Тюмени.