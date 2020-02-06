Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Медицинские маски в ряде аптек Петербурга подорожали на 30% после начала эпидемии коронавируса в Китае. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС, ведомство провело мониторинг цен на эти изделия.

Антимонопольщики запросили цены в 29 аптечных сетях. Из 20 организаций уже поступили ответы. Оказалось, что рост цен на медицинские маски с начала февраля 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 года, в зависимости от цен, установленных производителем, составил от 2% до 30%. В некоторых аптеках цены не изменились.

Теперь Санкт-ПЕтербургское УФАС намерено проводить такой мониторинг каждую неделю. Ранее управление и территориальный орган Росздравнадзора договорились о совместных выездных проверках.

Напомним, в УФАС поступило два заявления от горожан, которые заявили о необоснованном, по их мнению, росте цен на маски. В частности, по сообщению петербуржца, в аптеке «Для бережливых» с 26 января по 2 февраля медицинские маски подорожали с 8 до 13 рублей за штуку. В другом заявлении фигурируют аптеки «Озерки», «Алоэ» и «Столичка».

В Петербурге и Ленобласти случаев коронавирусной инфекции по данным на 5 февраля не зафиксировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин призвал чиновников лишать лицензий аптечные сети, которые, пользуясь ажиотажем из-за эпидемии коронавируса, решили повысить цены на медицинские маски в десятки раз.

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